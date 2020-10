Infortunio hot per James Rodriguez, la pornostar Kendra Lust si preoccupa per lui: c’è del tenero? [GALLERY]

30 Ottobre 2020 13:14

Infiammazione ai testicoli per James Rodriguez, la pornostar Kendra Lust si preoccupa per le condizioni di salute del calciatore. C’è del tenero fra i due?

La stagione di James Rodriguez è iniziata alla grande. Da quando ha lasciato il Real Madrid per riunirsi con Carlo Ancelotti all’Everton, il trequartista colombiano sembra rinato: grazie ai suoi 3 gol e 3 assist nelle prime 6 partite stagionali, i ‘Toffees’ sono la squadra capolista in Premier League con 13 punti, insieme ai ‘cugini’ del Liverpool. Di recente purtroppo James Rodriguez è stato fortemente limitato da un problema piuttosto particolare, un’infiammazione ai testicoli che gli ha impedito di allenarsi a dovere. Tanti i messaggi di pronta guarigione rivolti al calciatore colombiano, fra i quali spiccano quelli della pornostar Kendra Lust che ha scritto “che male, speriamo che sia tutto a posto“. Il suo commento non è casuale. Kendra Lust in passato aveva già contattato James Rodriguez per augurargli con dolcezza buon compleanno e più di qualche fan ha ipotizzato che fra i due ci sia del tenero.