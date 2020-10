Drammatico incidente a Vibo Valentia: muore poliziotto 58enne [DETTAGLI]

19 Ottobre 2020 17:11

De Iorgi stava percorrendo con la sua moto la strada statale 522 nel tratto compreso fra Vibo Valentia e Pizzo

E’ morto questa mattina in un tragico incidente stradale sulla strada statale 522 nel tratto compreso fra Vibo Valentia e Pizzo, Giovanni De Iorgi, poliziotto 58enne in servizio alla Questura di Vibo Valentia sezione Anticrimine. De Iorgi per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo cadendo violentemente sull’asfalto e l’impatto è stato fatale. Quando l’elisoccorso è giunto sul posto, infatti, il poliziotto era già deceduto e i soccorritori del 118 hanno potuto solo costatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per effettuare i rilievi e risalire alle cause dell’incidente.