Tragedia nel mondo ultras del Cosenza Calcio: muore il giovane tifoso Emanuele Molinaro

26 Ottobre 2020 10:57

Un incidente stradale nella giornata di ieri si è portato via il giovane tifoso del Cosenza Emanuele Molinaro

Una tragedia nella giornata di ieri ha colpito Torano Castello (Cosenza). Ha perso la vita il giovane Emanuele Molinaro, ultras rossoblu di 22 anni coinvolto in un incidente nei pressi di Mongrassano Scalo, lungo la strada provinciale 241. Secondo le ricostruzioni, l’auto in cui si trovavano a bordo i tre ragazzi, una Fiat Panda, sarebbe sbandata per finire poi fuori strada e la vittima sarebbe sbalzata fuori dall’auto. Gli altri due giovani sono stati invece trasferiti in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Ss. Annunziata di Cosenza. Oltreché grande supporter del Cosenza, Emanuele era uno studente universitario dell’Unical. Tanti i messaggi di solidarietà sui social, con il cordoglio di alcuni movimenti Ultras.