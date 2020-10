Terrificante incidente sulla SS106 in Calabria: scontro tra auto e moto, morto un 41enne

26 Ottobre 2020 22:12

Terrificante incidente sulla SS106 in Calabria: l’uomo si trovava a bordo di una moto che percorreva la strada verso Crotone quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato con un’auto guidata da un 45enne

Un uomo di 41 anni, di origini marocchine, ma residente a Isola Capo Rizzuto, è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada statale 106. L’uomo si trovava a bordo di una moto che percorreva la strada verso Crotone quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato con un’auto guidata da un 45enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i volontari della Misericordia di Isola Capo Rizzuto. E’ stato attivato anche l’elisoccorso, ma, nel momento in cui l’elicottero si posava sull’asfalto della statale 106, il 41enne è deceduto. Statale bloccata per alcune ore.