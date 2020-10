Grave incidente a Serra San Bruno: 35enne cade dal montacarichi, è grave

2 Ottobre 2020 15:47

Serra San Bruno: il montacarichi su cui l’uomo si trovava nei pressi della sua abitazione, si è improvvisamente rotto, scaraventandolo giù da un’altezza di circa tre metri

E’ rimasto gravemente dopo essere caduto da un montacarichi a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, un uomo di 35 anni. Per cause ancora in corso di accertamento, il montacarichi su cui l’uomo si trovava nei pressi della sua abitazione, si è improvvisamente rotto, scaraventandolo giù da un’altezza di circa tre metri. Immediato l’intervento dei medici del 118 e poi quello dell’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Al 35enne, ancora cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi, i medici hanno riscontrato vari traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita nonostante la gravità delle sue condizioni.