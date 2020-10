Reggio Calabria, gravissimo incidente sulla SS106 a Bova Marina: numerose auto coinvolte, traffico in tilt [VIDEO LIVE]

31 Ottobre 2020 21:16

Reggio Calabria, incidente sulla SS106 a Bova Marina: numerose auto coinvolte, code e rallentamenti sulla statale

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa sulla strada statale 106 nel comune di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria. A comunicarlo l’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”. Al momento le notizie sono frammentarie: 3 o 4 le auto coinvolte nel sinistro. Traffico in tilt con code e rallentamenti.

Reggio Calabria, incidente sulla SS106 a Bova Marina: feriti non in gravi condizioni

Nell’incidente avvenuto nella galleria di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, per fortuna non ci sono state vittime ma solo dei feriti che non sembrano in condizioni gravi. Lo comunica l’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”