Incidente Ninkovic – Il calciatore dell’Ascoli si scontra in austostrada contro un camion: le attuali condizioni [FOTO]

23 Ottobre 2020 20:01

Incidente Ninkovic, il calciatore dell’Ascoli protagonista di un brutto incidente in autostrada la sua Porsche impatta contro un camion

Incidente Ninkovic, i dettagli della vicenda – Momenti di grande paura per i tifosi dell’Ascoli. Il calciatore bianconero Nikola Ninkovic è stato protagonista di un brutto incidente in autostrada: vicino Lipovljani, in direzione verso Zagabria, la porsche del calciatore si è schiantata contro un camion verso le 15:40 del pomeriggio di giovedì. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ’24sta’, Nikola Ninkovic non avrebbe riportato alcun danno significativo, oltre l’inevitabile spavento per quanto accaduto. L’autista del camion è stato invece trasportato presso l’ospedale di Sisak.