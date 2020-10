9 Ottobre 2020 21:52

Terrificante incidente sulla SS106 in Calabria, nell’impatto tra un autoveicolo e un ciclista quest’ultimo ha perso la vita. Le cause sono ancora in corso di accertamento

Sangue sulla SS106 in Calabria all’altezza di Botricello in provincia di Catanzaro. In serata, nell’impatto tra un’auto ed un ciclista quest’ultimo ha perso la vita. Si tratta di Luigi Ferragina di 70 anni. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i Carabinieri e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. Il traffico è deviato sulla viabilità locale.