Messina: allarme incendi. Paura tra Santo Stefano di Camastra e Reitano: le fiamme minacciano abitazioni, stabilimenti ed una casa di cura [FOTO e VIDEO]

3 Ottobre 2020 14:45

Messina: i Vigili del Fuoco sono impegnate dalle 2 di questa notte per un vastissimo incendio che interessa le colline della zona di Santo Stefano di Camastra e Reitano mettendo a rischio abitazioni, diversi stabilimenti e minacciando una casa di cura

Diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnate dalle 2 di questa notte per un vastissimo incendio che interessa le colline della zona di Santo Stefano di Camastra e Reitano mettendo a rischio abitazioni, diversi stabilimenti e minacciando una casa di cura. Il forte vento e l’atmosfera calda mettono a dura prova il lavoro dei Vigili del fuoco per il contrasto all’incendio, intervenuti con tanti mezzi provenienti dai distaccamenti di Sant’Agata Militello, da Patti, da Villafranca Tirrena e anche dal Distaccamento Nord e dalla sede centrale del Comando. In supporto vi sono anche squadre e mezzi vf provenienti dal Comando Vigilfuoco di Palermo. I Vigili del fuoco hanno vigilato sugli incendi di interfaccia e la forestale sugli incendi di vegetazione, coordinando i lanci dei canadair per attaccare l’incendio anche dall’alto.