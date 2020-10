18 Ottobre 2020 17:38

Messina: la squadra operativa dei Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni è impegnata in località Limina, per contrastare un incendio boschivo e di interfaccia

Dal primo pomeriggio la squadra operativa dei Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni è impegnata in località Limina, in provincia di Messina, per contrastare un incendio boschivo e di interfaccia. I mezzi impegnati dai vigili del fuoco sono un Autopompa e il PICK-UP attrezzato con il modulo antincendio.