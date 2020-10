12 Ottobre 2020 10:22

Il tenente colonnello Massimo Montemurro è il nuovo comandante del gruppo di Catanzaro. Subentra al maggiore Benito Addolorato, trasferito nelle marche. Il ten. Col. Montemurro, cinquantenne di origini cosentine, è laureato in giurisprudenza, scienze della sicurezza economico-finanziaria e scienze internazionali e diplomatiche. L’ufficiale superiore, alla sua prima esperienza in calabria, proviene dalla scuola di polizia economico-finanziaria di roma-lido di ostia, polo di eccellenza, di specializzazione e post-formazione del personale della guardia di finanza, dove, per oltre 7 anni, ha diretto le sezioni addestramento e studi e stampa e relazioni esterne dell’istituto, curando la formazione continua e l’aggiornamento professionale degli appartenenti al corpo. Fra i precedenti incarichi rivestiti dall’ufficiale figurano quello di ufficiale di collegamento interpol, rappresentante delle forze di polizia nazionali presso i collaterali esteri di grecia e montenegro; ancora prima, ha svolto incarichi operativi presso il nucleo di polizia economico-finanziaria di ancona e la compagnia di ventimiglia (im).