Il reggino Paolo Ginestra nominato componente del Dipartimento Organizzazione Nazionale della FABI

11 Ottobre 2020 17:20

Si è tenuta a Roma la prima riunione post lockdown del Comitato Direttivo Centrale, massimo organismo della Fabi, Federazione Autonoma Bancari Italiani, la prima sigla sindacale del settore bancario

“Il 16 settembre u.s. si è tenuta a Roma la prima riunione post lockdown del Comitato Direttivo Centrale, massimo organismo della Fabi, Federazione Autonoma Bancari Italiani, la prima sigla sindacale del settore bancario“. E’ quanto scrive in una nota la Segreteria Provinciale FABI di Reggio Calabria. “Nel corso dell’incontro – prosegue la nota– si sono affrontati diversi temi attuali e programmatici fondamentali per tutta l’Organizzazione; in ciascun momento dell’anno in corso, la FABI si è attivamente prodigata nella tutela e nella salvaguardia dei dipendenti bancari attraverso molteplici iniziative di supporto all’intero settore bancario. Tra i numerosi argomenti trattati all’ordine del giorno, con grande soddisfazione annunciamo una decisione assunta all’unanimità dal Comitato, che ci rende particolarmente orgogliosi: il nostro Segretario Provinciale Paolo Ginestra è stato nominato componente del Dipartimento Organizzazione Nazionale della FABI. Questo prestigioso riconoscimento è il segno tangibile dei risultati che ha prodotto la lunga e importante esperienza maturata da Paolo Ginestra nel corso di oltre un decennio all’interno della FABI nel campo dell’organizzazione. Attraverso questo importante incarico il nostro territorio rafforza la propria presenza all’interno delle funzioni centrali, in particolare nel delicatissimo settore dell’organizzazione che in questi ultimi anni è divenuto strategico per la diffusione ed il radicamento della FABI su tutto il territorio nazionale. Nuove sfide attendono Paolo Ginestra che, rimanendo un fondamentale punto di riferimento per tutta la Segreteria Provinciale e per ogni dirigente sindacale della FABI di Reggio Calabria, continuerà a profondere impegno e abnegazione alla causa della FABI anche nel nuovo ruolo.

Grande apprezzamento è stato espresso da Santo Catalano, Coordinatore Provinciale e da tutto il Consiglio Direttivo della FABI Reggio Calabria: “Nel corso di questi anni, attraverso specifiche e mirate strategie organizzative, il segretario Ginestra ha contribuito in modo importante alla crescita sostenibile della nostra Organizzazione, ragion per cui sono certo che potrà fare solo altrettanto bene in una struttura di caratura nazionale come il Dipartimento Organizzazione. Esprimo massima soddisfazione per questa nomina che conferma che la Federazione Nazionale continua a valorizzare le alte professionalità presenti a Reggio Calabria e in tutta la Calabria, sia come riconoscimento per il lavoro svolto che per le conseguenze positive che queste professionalità apportano al nostro territorio”.