Hockey su Prato, Coppa Italia: domenica si sfidano CUS Unime e HC Ragusa: la presentazione del match

16 Ottobre 2020 11:07

Hokey su Prato, domenica si sfidano in Coppa Italia CUS Unime e HC Ragusa: la presentazione del match

Sarà un vero e proprio spareggio per il passaggio al Round 2 di Coppa Italia quello che domenica vedrà opposti i padroni di casa dell’HC Ragusa al CUS Unime, formazioni entrambe appaiate con 9 punti in testa alla classifica del Round 1.

Il salto al turno successivo, in programma a Roma il prossimo 25 ottobre, passa dunque dal match del Colajanni, con gli iblei leggermente favoriti sui messinesi grazie ad una migliore differenza reti che, quindi, gli permette di avere a disposizione 2 risultati utili su 3. In campo, però, non si possono fare calcoli. È questa la consapevolezza dei ragazzi allenati da Giacomo Spignolo, che si avvicinano all’incontro di domenica forti di un ruolino di marcia sino a questo momento perfetto. “Sarà una partita molto complicata – questa l’analisi del mister cussino alla vigilia – sappiamo che non possiamo sbagliare niente ed il nostro unico risultato possibile è la vittoria. Di fronte, però, ci troviamo una squadra che ha fatto lo stesso nostro splendido percorso e, quindi, tutto può succedere. Tanti giocatori avversari li conosciamo bene perché negli ultimi anni hanno vestito la nostra maglia, come ad esempio l’estremo difensore Alessandro Anselmi, ancora imbattuto in stagione, e sappiamo quindi che si tratta di un collettivo di assoluto valore. Noi, dal canto nostro, andremo a Ragusa per portare a casa un risultato positivo che, sappiamo già, sarà difficile da ottenere ma di certo non impossibile, soprattutto per le ottime prestazioni che i ragazzi hanno realizzato in queste prime uscite”.

Tornano a disposizione dei gialloblu Alberto Rinaldi ed Antonio Spignolo mentre è ancora in forse il recupero completo del bomber Federico Cardella. Tanta attesa anche per la nuova prova dell’indiano Suresh Kumar, il cui rendimento cresce di giornata in giornata. Questi i convocati per Ragusa: De Domenico, Suresh Kumar, Romano, Sorte, Calabrese, Spignolo A., Ficarra, Siracusa, Malluzzo, Spignolo L.,Arena, Visalli, De Gregorio, Rinaldi, Auditore, Cardella. Allenatore Giacomo Spignolo. Fischio d’inizio in programma alle ore 11.00. Gara diretta dalla coppia arbitrale composta da Giuseppe Bandieramonte di Catania e Francesco Colletta di Palermo.