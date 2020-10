Hockey, vittoria esaltante per il CUS Unime: a sorpresa i siciliani accedono al Round 3 di Coppa Italia

27 Ottobre 2020 13:10

La vittoria per 3-1 contro l’Hc Mogliano vale lo storico pass per l’ambito Round 3 di Coppa Italia

Continua a stupire il CUS Unime che torna dall’Euro Roma Stadium di Hockey con una vittoria meritatissima per 3-1 contro l’Hc Mogliano e stacca lo storico pass per l’ambito Round 3 di Coppa Italia, da calendario programmato per il prossimo 8 novembre ma per il momento in stand-by a causa delle nuove disposizioni legate all’emergenza in atto.

Il CUS Unime arriva al concentramento di Roma (dove alla fine giocheranno solo 3 squadre a causa del forfait dell’ultimo minuto da parte dell’HC Avezzano per motivi legati al COVID) con la volontà si strappare un risultato importante. Entusiasmo che la truppa allentata da Giacomo Spignolo riversa in campo già dalle prime battute di una partita letteralmente dominata dai gialloblu che, dopo due occasioni iniziali fallite da Malluzzo e De Gregorio, trovano la rete del vantaggio al 25’ con il rigore siglato da Siracusa. Il vantaggio scuote i marchigiani che sono pronti a reagire ed a trovare ad inizio del terzo quarto il gol del pari. Nessun problema, però, per i messinesi che sono rapidi a cambiare ritmo ed a mettere di nuovo sotto il Mogliano con un repentino 1-2 griffato Rinaldi-Auditore che vale il +2 utile a mettere definitivamente ko i marchigiani. Il Cus, che sul gioca sul velluto fino al fischio finale e “rischia” anche di dilagare nel punteggio, alla fine festeggia meritatamente per una bella vittoria.

Nella seconda gara i cussini vengono sconfitti per 2-1 dai favoriti del concentramento, i pugliesi dell’Olimpia Torre Santa Susanna. Una sconfitta indolore che permette comunque ai gialloblu si strappare uno storico passaggio al Round 3, dove si affronteranno compagine di Serie A. I pugliesi dominano per quasi due terzi di gara e si portano avanti 2-0. Qualche accorgimento tattico del Mister cussino riesce a riportare in partita i messinesi che accorciano con la splendida rete di Malluzzo, marcatura che, però, non riuscirà ad evitare la sconfitta ai messinesi.

“Sono decisamente soddisfatto e non potrebbe essere altrimenti – questo il commento post partita del tecnico cussino – Questo gruppo ad ogni gara riesce a sorprendermi sempre di più: un gruppo che fa dell’unione la propria forza e che in campo riversa tantissimo impegno. Tra le note positive anche l’ottima crescita dei nostri giovani come, tra i tanti Salvo Auditore, autore oggi di una bellissima rete frutto di uno schema provato più volte in allenamento. Anche la sconfitta contro l’Olimpia ci da tanti spunti positivi perchè, nonostante abbiamo giocato con una sola ora di riposo dopo il match contro Mogliano e nonostante ci trovassimo di fronte alla favorita del Round 2, siamo riusciti a contenere i pugliesi e ad avvicinarci pure al pareggio e per questo non posso che complimentarmi con i ragazzi. Adesso rimaniamo in attesa delle nuove disposizioni per saper quando potremo giocare questo ambito Round 3”.

Questa gli atleti scesi in campo a Roma: De Domenico, Romano, Suresh Kumar, Sorte, Calabrese, Siracusa, De Gregorio, Spignolo A, Malluzzo, Spignolo L., Arena, Auditore, Cardella, Rinaldi, Pinizzotto. Allenatore: Giacomo Spignolo.