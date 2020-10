27 Ottobre 2020 22:34

Highlights Shakhtar-Inter – Le azioni salienti del match di Champions League tra gli ucraini e i nerazzurri di Conte, terminato a reti bianche

Highlights Shakhtar-Inter – Secondo pari di fila in Champions League per i nerazzurri di Antonio Conte, che non sono andati oltre lo 0-0 in Ucraina. Dopo il 2-2 casalingo della scorsa settimana, dunque, anche questa volta Lukaku e compagni falliscono l’appuntamento con i tre punti. Di seguito il VIDEO con le azioni salienti del match.