Highlights Bologna-Reggina, le immagini più importanti della sconfitta amaranto in Coppa Italia

27 Ottobre 2020 22:47

Highlights Bologna-Reggina – Le immagini salienti del match di Coppa Italia giocato questo pomeriggio al Dall’Ara che ha visto soccombere gli amaranto

La Reggina perde 2-0 a Bologna e saluta la Coppa Italia 2020-2021. Fatale il rapido uno-due felsineo nella ripresa, dopo i pezzi da 90 inseriti dal tecnico Mihajlovic in seguito al pari a reti bianche all’intervallo. La squadra amaranto tiene, si difende bene e con equilibrio, ma dopo il doppio svantaggio non riesce più a recuperare, andando però vicina al gol in più occasioni. Di seguito il VIDEO con le immagini salienti del match.