Haaland, scorpacciata di gol e anche di cibo: segna allo Schalke e vince un anno di pasti gratis al ristorante

26 Ottobre 2020 09:50

Herling Braut Haaland segna il 5° gol della sua stagione contro lo Schalke e vince un premio davvero singolare: il bomber del Borussia Dortmund potrà mangiare gratis per un anno al ristorante

Herling Braut Haaland non smette di segnare. Il bomber norvegese ha timbrato il cartellino per la 5ª volta in altrettante partite, siglando il gol del doppio vantaggio del suo Borussia Dortmund sullo Schalke, partita poi conclusa 3-0 in favore dei gialloneri. Grazie al gol segnato, l’attaccante ha vinto un premio davvero singolare per un calciatore: poter mangiare gratis per un anno nel ristorante di un ex giocatore del Borussia Dortmund. Kevin Groβkreutz, ex calciatore del Dortumund con il quale ha giocatore oltre 200 partite, ancora in attività in terza divisione con l’Uerdingen, parlando di Haaland ha annunciato: “semplicemente un ragazzo eccezionale. Hai un anno di pasti gratis al ‘Mit Schmackes, fratello”.