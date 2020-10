Grande Fratello Vip – Chi è Mr. Rain? Il rapper che avrebbe fatto innamorare Elisabetta Gregoraci

9 Ottobre 2020 11:07

Elisabetta Gregoraci innamorata di qualcuno che la sta aspettando fuori dalla casa del Grande Fratello Vip: il gossip punta il dito verso il rapper Mr. Rain

Elisabetta Gregoraci è una delle indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese ha fatto girare la testa a Pierpaolo Petrelli, altro concorrente della casa. La coppia, in realtà mai ‘ufficializzata’, è una delle più amate dai telespettatori e fra i due si percepisce affetto e passione fra teneri abbracci, sguardi languidi e un bacio passionale. Elisabetta però ha confessato a Pierpaolo di essere innamorata di qualcuno fuori dalla casa, notizia che ha sorpreso lo stesso ex velino di Striscia così come tutti i telespettatori.

Chi è dunque il presunto amore di Elisabetta Gregoraci? Secondo le ultime news di gossip si tratterebbe di Mr. Rain, rapper di 29 anni (11 in meno della Gregoraci) originario di Desenzano del Garda. Mattia Balardi (vero nome), avrebbe conosciuto Elisabetta Gregoraci durante ‘Battiti Live‘, rassegna musicale da Radio Norba della quale la modella nativa di Soverato era conduttrice. Mr. Rain vanta una fugace apparizione ad X-Factor, programma dal quale si è autoescluso per continuare la propria carriera personale che ha portato a due album in studio, diversi singoli di successo come ‘Ipernova‘, ‘Fiori di Chenobyl‘ e ‘I grandi non piangono mai‘, oltre che a duetti con J-Ax e Annalisa. La conferma dell’amore fra i due, secondo quanto sottolineato anche da Roberto Alessi (direttore di Novella 2000), sarebbe arrivata con un messaggio comparso in cielo con un aeroplano che ha sorvolato la casa del GF “Sei l’epicentro del mio terremoto“, frase contenuta in ‘9.3‘, singolo di Mr.Rain. Coincidenze?