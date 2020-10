Grande Fratello Vip – Elisabetta Gregoraci ha tradito Briatore: i dettagli rivelati dall’ex manager [GALLERY]

16 Ottobre 2020 13:10

Elisabetta Gregoraci ha tradito Flavio Briatore durante la loro relazione: i dettagli rivelati dall’ex manager della showgirl calabrese

“Io e Elisabetta Gregoraci abbiamo avuto rapporti intimi, anche dopo che la storia con Flavio Briatore è iniziata. Lo ha tradito con me l’ultima volta dopo un mese che stavano insieme“. Scottanti rivelazioni rilasciate da Francesco Chiesa Soprani, ex manager di Elisabetta Gregoraci, ai microfoni del settimanale ‘Nuovo’. Secondo quanto dichiarato da Chiesa Soprani, la showgirl calabrese avrebbe tradito Flavio Briatore al termine della loro relazione, ma anche mentre la coppia stava ancora insieme.

Chiesa Soprani ha poi rivelato altri dettagli sul rapporto con la Gregoraci: “non ho avuto una relazione stabile con lei, ma avevamo un rapporto e continuavamo a sentirci e mi ha rivelato una notizia molto delicata sul suo nuovo compagno che anche oggi a distanza di anni non voglio svelare né rivelarne i particolari. Per Elisabetta invece non era un problema dare in pasto ai media il privato di Briatore in nome della popolarità. La lettera al GF Vip? Per me contiene un messaggio subliminale, una richiesta implicita di evitare che Elisabetta racconti altri dettagli che potrebbero creare disagio“.