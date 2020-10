Grande Fratello Vip – Elisabetta Gregoraci fuori di seno: l’incidente hot diventa virale [VIDEO]

4 Ottobre 2020 14:47

Elisabetta Gregoraci fuori di seno al Grande Fratello Vip: la showgirl calabrese tradita dalla canottiera durante un balletto, la telecamera riprende tutto

Elisabetta Gregoraci torna a monopolizzare l’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip. Dopo le effusioni hot con un giovane concorrente e il botta e risposta conFlavio Briatore per questione di soldi, la showgirl calabrese è stata protagonista di un sexy incidente diventato ben presto virale sui social. Nel corso delle esercitazioni per un balletto con altri concorrenti, Elisabetta Gregoraci è stata ‘tradita’ che non ha contenuto il suo seno esponendolo in favore delle telecamere prima che Myriam Catania intervenisse a coprire la concorrente.