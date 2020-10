Grande Fratello Vip – Elisabetta Gregoraci risponde a Briatore: “i soldi che mi passa? Risparmia pure!”

3 Ottobre 2020 12:00

Elisabetta Gregoraci risponde a Flavio Briatore durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip: la showgirl calabrese espone la sua verità dopo la dura intervista dell’ex marito

“Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”. Si era espresso così Flavio Briatore in una recente intervista al ‘Fatto Quotidiano’. Il famoso imprenditore non ha speso parole al miele per la ex moglie Elisabetta Gregoraci, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip e pizzicata in effusioni hot con un giovane concorrente.

Elisabetta Gregoraci non è rimasta in silenzio, o meglio ha smesso di farlo: “io sono stata zitta, ma ora vomito tutto“, ha dichiarato la showgirl calabrese che durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha letto alcuni stralci dell’intervista di Briatore spiegando di aver fatto anche risparmiare soldi all’ex marito: “quando io e Flavio Briatore ci siamo lasciati non ho mai preteso le sue cose, come la casa in Sardegna o a Montecarlo. Anzi, io ho diritto a 15 giorni di vacanza con mio figlio e invece di andare in albergo ha risparmiato anche dei soldi visto che siamo stati in Sardegna“.