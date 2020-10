Grande Fratello VIP – La rivelazione di Magli su Elisabetta Gregoraci: “con Briatore aveva un contratto, stava con me”

19 Ottobre 2020 10:28

Grande Fratello VIP, Mino Magli racconta un particolare retroscena su una presunta relazione con Elisabetta Gregoraci e il rapporto fra la showgirl calabrese e Briatore

Grande Fratello VIP: Elisabetta Gregoraci, le dichiarazioni di Magli – Elisabetta Gregoraci è una fra le concorrenti più popolari dell’edizione 2020 del Grande Fratello VIP. La showgirl calabrese, alla ricerca di un nuovo amore, ha fatto perdere la testa all’ex velino Pierpaolo Petrelli, ma fra i due non è stata ancora ufficializzata alcuna relazione. Fuori dalla casa più spiata d’Italia però, la Gregoraci è al centro di un gossip dopo l’altro. L’ultima novità arriva da ‘Live‘, programma Mediaset condotto da Barbara D’Urso nel quale Mino Magli ha rivelato di aver avuto una relazione con la modella di Soverato mentre stava con Briatore e non sarebbe l’unico, visto che anche l’ex manager della Gregoraci ha dichiarato la stessa cosa.

Grande Fratello VIP, le rivelazioni su Elisabetta Gregoraci – Magli è entrato nei dettagli spiegando: “ci siamo conosciuti nel 2001 per un servizio fotografico, nel 2005 mi disse che avrebbe dovuto fare un viaggio in Kenya dove c’era Flavio Briatore. Una volta tornata mi consegnò una lettera in cui mi parlava di un contratto che aveva con Briatore. La loro storia sarebbe servita per il suo futuro e per la sua carriera. La nostra relazione è durata fino al 2007“.