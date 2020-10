Grande Fratello VIP – Battuta a sfondo sessuale di Balotelli: “Dayane Mello mi vuole dentro, poi le faccio troppo male” [VIDEO]

24 Ottobre 2020 10:42

Nonostante non metta piede in campo da 6 mesi e sia attualmente senza squadra, dopo essersi svincolato dal Brescia, Mario Balotelli trova il modo di far parlare di sè in diretta tv su Canale 5. Purtroppo, ancora una volta in negativo. ‘Supermario’ è entrato nella casa del Grande Fratello VIP per salutare il fratello Enock, concorrente del reality. Fra gli altri ragazzi presenti c’è anche Dayane Mello, ex fidanzata del bomber che ha vestito le maglie di Inter e Milan. La ragazza, fra le righe, ha invitato Balotelli a diventare un concorrente del Grande Fratello VIP, messaggio che il conduttore Alfonso Signorini ha fatto notare all’attaccante. Balotelli ha dunque risposto: “Dayane Mello mi vuole dentro… poi mi dice basta che mi fai male“. Una battuta che ha sorpreso tanto i presenti, quanto lo stesso Signorini, per il doppio senso a sfondo sessuale. La modella ha sorvolato con un “preferisco non commentare“, poi Balotelli ha provato a correggere il tiro: “Dayane, se ti ho offeso ti chiedo scusa. Lo sai che ti voglio un bene dell’anima“.