Grande Fratello Vip – Balotelli, indiscrezione di mercato ad Enock: “la firma è vicina!”

13 Ottobre 2020 09:37

Mario Balotelli rivela un’indiscrezione di mercato al fratello Enock durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip: ‘Super Mario’ pronto a firmare con una nuova squadra

Il calciomercato estivo si è concluso da qualche giorno, ma gli svincolati possono ancora accordarsi con una squadra. Tante le trattative in corso fra cene di mercato, telefoni bollenti e… puntate del Grande Fratello Vip. Esatto, anche nella casa più spiata d’Italia si parla di mercato. Nel corso dell’ultima puntata del reality Mediaset, Mario Balotelli ha parlato insieme al fratello Enock, concorrente del programma, del suo futuro calcistico. “È questione di settimane e firmo. Non preoccuparti“. Poche parole sul suo futuro, ‘Super Mario’ non poteva certo anticipare in diretta tv la sua nuova squadra, ma Mino Raiola sembra molto vicino a chiudere un accordo. Balotelli, svincolatosi dal Brescia dopo la retrocessione in Serie B ed un’annata piuttosto travagliata, è stato accostato a diverse squadre: Genoa, Fenerbahce, Cluj, Aris Salonicco, Los Angeles Galaxy e Flamengo.