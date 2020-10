Grande Fratello VIP – Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci? Il compenso base più il super montrepremi

12 Ottobre 2020 12:02

Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello VIP? Ecco il cachet della showgirl della ex moglie di Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti più popolari del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese ha sempre i riflettori puntati su di sè a causa della presunta relazione con Pierpaolo Petrelli, mai ufficializzata anche a causa di un famoso rapper che l’aspetterebbe fuori dalla casa. Fra polemiche con l’ex marito Flavio Briatore e una clamorosa uscita di seno ripresa dalle telecamere, la bellissima modella di Soverato si sta guadagnando ogni singolo centesimo del suo cachet, contribuendo ad alzare lo share del programma. Ma quanto guadagna Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip? Secondo le ultime indiscrezioni, i compensi si dovrebbero aggirare sui 10/20.000 euro a settimana in base alla popolarità del personaggio, più altri 8.000 euro a puntata per gli ospiti in studio. Se invece la Gregoraci riuscisse anche ad arrivare fino in finale, potrebbe avere la possibilità di vincere il montepremi di 100.000 euro, la metà dei quali andrebbero in beneficenza.