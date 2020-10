Gol Higuain, il primo squillo del Pipita con l’Inter Miami è un missile su punizione [VIDEO]

8 Ottobre 2020 10:28

Gol Higuain – Prima perla dell’ex attaccante di Napoli e Juventus con la maglia dell’Inter Miami: bomba su punizione, il video

Gol Higuain – Prima rete con l’Inter Miami per l’ex attaccante di Napoli e Juventus Gonzalo Higuain. Il Pipita, che aveva bagnato il suo esordio giorni fa con una rissa e un’espulsione, si è subito riscattato nella notte nel corso del match in trasferta contro i New York Red Bulls. Dinamica della marcatura? Insolita, per lui, perché arrivata su punizione. Dal limite dell’area, il centravanti ha scagliato una sassata potente e precisa terminata sotto l’incrocio. Il gol, arrivato all’81’, ha permesso alla sua squadra di vincere per 1-2. In basso il VIDEO.