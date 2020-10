Le decisioni del Giudice Sportivo: supplemento di indagine su Juventus-Napoli, squalifica e multa per Immobile

6 Ottobre 2020 19:17

Chiesto un supplemento di indagine per Juventus-Napoli, Ciro Immobile multato e squalificato: le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla terza giornata di Serie A

Terza giornata di Serie A ricca di lavoro per il Giudice Sportivo. Molto attessa la decisione in merito a Juventus-Napoli, gara non giocata dopo la scelta dei partenopei di non partire per Torino a causa di due casi di Coronavirus riscontrati nel gruppo squadra. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha comunicato la richiesta di un supplemento d’indagine in merito alla partita che farà slittare la sentenza probabilmente alla prossima settimana. Multa di 10.000 euro e squalifica di una giornata a Ciro Immobile per aver colpito Arturo Vidal con uno schiaffo durante Lazio-Inter. Una giornata di squalifica a Sensi per una reazione simile su un calciatore biancoceleste.