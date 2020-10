Giro d’Italia – Incredulo Alex Dowsett, fuga per la vittoria a Vieste! Distacchi invariati nella classifica generale

10 Ottobre 2020 16:33

Alex Dowsett vince l’8ª tappa del Giro d’Italia 2020: il ciclista della Israel trionfa in solitaria sul traguardo di Vieste, completano il podio Puccio e Holmes

Scuote la testa Alex Dowsett, quasi come se non riuscisse a credere di aver vinto una tappa al Giro d’Italia 2020. Il ciclista britannico in forza al Team Israel ha trionfato sul traguardo di Vieste portandosi a casa l’8ª frazione della Corsa a Rosa. Una vittoria meritata per Dowsett, in grado di staccare il resto dei battistrada costruendosi e gestendo un ampio vantaggio che gli ha permesso di concludere in solitaria dopo 200 km di corsa. Secondo posto per l’azzurro Puccio, terzo Holmes. Distacchi in classifica generale pressochè invariati con Joao Almeida ancora in maglia rosa e i due talenti del Sud Italia, Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo, sempre in alta classifica con il mirino ben puntato sul leader di classifica.