Giro d’Italia 2020 – Il segreto di Filippo Ganna: “Geraint Thomas mi ha consigliato di andare in fuga, l’ho ascoltato”

7 Ottobre 2020 18:06

Filippo Ganna trionfa nella quinta tappa del Giro d’Italia 2020 con un’azione sorprendente: il merito è di un prezioso consiglio datogli da Geraint Thomas

Filippo Ganna trionfa, a sorpresa, nella quinta tappa del Giro d’Italia 2020. Il ciclista di Verbania ha sorpreso gli avversari con un attacco sulla salita del Monte Scuro e si è lanciato a tutta velocità in discesa verso il traguardo di Camigliatello Silano. Il consiglio che gli ha permesso di vincere gliel’ha dato Geraint Thomas, stella della Ineos, ritiratosi prima della quarta tappa per un brutto incidente: “non sono uno scalatore, sull’ultima salita mi scattavano tutti davanti e io potevo soltanto andare su regolare. Non dovevo nemmeno andare in fuga oggi, dovevo fare da supporto. È una bella soddisfazione per la squadra che voleva riscattare la perdita di Geraint Thomas. Le calorie bruciate oggi di solito le faccio fuori in tre giorni. Thomas mi aveva detto di andare in fuga e gli ho dato ascolto“.