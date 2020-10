Giro d’Italia 2020 – Poker Demare! Il francese imprendibile in volata: Sagan beffato sul traguardo dell’11ª tappa

14 Ottobre 2020 16:24

Arnaud Demare firma il poker al Giro d’Italia 2020: il ciclista francese vince l’11ª tappa in volata sul traguardo di Rimini. Alle sue spalle Sagan e Hodeg

Il Giro d’Italia arriva esattamente alla sua metà con la tappa numero 11 andata in scena oggi da Porto Sant’Elpidio a Rimini per un totale di 182 km corsi quasi completamente costeggiando la costa adriatica marchigiana e romagnola. Tracciato che non presenta grosse difficoltà altimetriche, a parte il GPM di 4ª categoria del Monte San Bartolo, posto comunque lontano dal traguardo. Finale che dunque concedeva un’ottima chance ai velocisti, sfruttata al meglio dal solito Arnaud Demare. Il francese firma il poker nel Giro d’Italia 2020, dimostrandosi imbattibile in volata. Secondo posto per Peter Sagan che, dopo il successo di ieri, torna a rimuginare per l’ennesima seconda posizione nella Corsa Rosa. Completa il podio Alvaro Jose Hodeg. Da segnalare inoltre il 10° posto di Elia Viviani, tamponato da una moto a circa 30 km dal traguardo, ma abile a tornare in gruppo e chiudere al pari dei velocisti di giornata.