Giro d’Italia, la nuova classifica generale dopo la cronometro: Nibali resta 5°, Pozzovivo è 7°

17 Ottobre 2020 17:00

La classifica generale del Giro d’Italia 2020 dopo la cronometro della 14ª tappa: Joao Almeida consolida il primato: Nibali resta 5°, Pozzovivo scivola in 7ª posizione

La classifica generale del Giro d’Italia 2020 dopo la 14ª tappa – Corsa contro il tempo nella 14ª tappa del Giro d’Italia 2020, spettacolare cronometro corsa sul tracciato che porta da Conegliano a Valdobbiadene sulle strade del Prosecco. Il successo di tappa è andato a Filippo Ganna, strepitoso ancora una volta a cronometro dopo il successo di Palermo. Buona prova per la maglia rosa Joao Almeida (+01’31” da Ganna) che consolida la prima posizione in classifica generale davanti a Wilco Kelderman (+01’47” ). Vincenzo Nibali (+2’54”) e Domenico Pozzovivo (+03’01”) limitano i danni, pur perdendo oltre 1 minuto a testa dal portoghese: nelle prossime tappe, sulle grandi montagne, i due grandi scalatori del Sud Italia potranno risalire la china e sfidarsi per il ‘Trofeo senza fine’. Majka (+02’37”) si piazza fra i due azzurri al 6° posto nella generale, prova opaca per Pello Bilbao (+02’53”) e Jakob Fuglsang (+03’12”).

La classifica generale del Giro d’Italia 2020 dopo la 14ª tappa:

1) Joao Almeida 54H28’09”

2) Wilco Kelderman 56”

3) Pello Bilbao 02’11”

4) Brandon McNulty 02’23”

5) Vincenzo Nibali 02’30”

6) Rafal Majka ’02’33”

7) Domenico Pozzovivo 02’33”

8) Fausto Masnada 03’11”

9) Patrick Konrad 03’17”

10) Jai Hindley 03’33”