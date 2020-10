Graffio lusitano sul Giro d’Italia, Guerreiro: “vittoria meravigliosa. Almeida? C’è talento nella generazione portoghese”

11 Ottobre 2020 17:29

Il Giro d’Italia 2020 parla portoghese: Ruben Guerreiro vince la 9ª tappa, Joao Almeida resta leader della classifica generale e mantiene la maglia rosa

Ruben Guerreiro conquista la 9ª tappa del Giro d’Italia 2020, Joao Almeida mantiene la maglia rosa: la corsa rosa parla portoghese! Il vincitore di tappa odierno si è espresso così in merito al seuccesso ottenuto sul traguardo di Roccaraso: “ho molto freddo ora, ma questa è una vittoria meravigliosa. Finalmente ci sono riuscito: tutta la squadra si merita questo successo. Ci abbiamo provato tante volte, oggi è stata una grande lotta. Joao Almeida? Vive vicino a me, ci conosciamo benissimo. C’è talento in questa nuova generazione portoghese“.

Joao Almeida ha speso parole al miele per il connazionale: “la mia squadra ha fatto un lavoro incredibile, è stata perfetta: indosso la maglia rosa grazie a loro. Sono una persona piuttosto tranquilla, ma sono così contento per la vittoria di Guerreiro, se lo merita davvero. Gli faccio i miei complimenti“.