Giro d’Italia, Ganna da sballo: vince a Palermo ed è maglia Rosa! Male Nibali e Ciccone, dramma Miguel Angel Lopez

3 Ottobre 2020 16:30

La prima tappa del Giro d’Italia si tinge d’azzurro: Filippo Ganna, favorito alla vigilia, fa il vuoto nella cronometro inaugurale. Parte male Vincenzo Nibali

Era il grande favorito della vigilia ed ha rispettato le attese. La prima tappa del Giro d’Italia 2020 si tinge d’azzurro grazie al successo di Filippo Ganna. La cronometro inaugurale della Corsa Rosa era il palcoscenico perfetto per vedere brillare il velocista piemontese che non ha deluso le attese firmando il miglior crono di giornata con il tempo di 15’24”: sua la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2020. Sono 22 i secondi di vantaggio su Joao Almeida e Bjerg che completano il podio. Quarto posto per Geraint Thomas, il vero ‘vincitore’ fra i big. Parte male il Giro d’Italia di Vincenzo Nibali: prova opaca per lo ‘Squalo dello Stretto’ che paga 1’29” da Ganna e 1’07” da Geraint Thomas. Se Nibali avrà comunque tempo per recuperare nelle prossime tappe, appare più complicata la situazione di Giulio Ciccone che paga 2′ e 25” da Ganna. In ottica classifica generale male anche Fuglsang: il danese dell’Astana paga 1’47” da Ganna e dunque 1’25” da Thomas. Da segnalare il ritiro di Miguel Angel Lopez dopo un brutto incidente [VIDEO]. Il ciclista colombiano, una delle grandi stelle del giro, ha rimediato solo un trauma ma è già fuori dai giochi dopo pochi chilometri.