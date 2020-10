Il Giro d’Italia saluta la Calabria: grande festa a Castrovillari e Morano, la tappa sbarca nella Basilicata di Pozzovivo con arrivo a Matera [FOTO e VIDEO]

8 Ottobre 2020 13:34

Il Giro d’Italia saluta la Calabria e parte alla volta di Matera: la 6ª tappa ha un significato speciale per Domenico Pozzovivo che nella sua Basilicata è pronto a stupire

Sbarcato ieri in Calabria per la prima e unica tappa sul territorio dell’edizione 2020, il Giro d’Italia inizia la sua lenta risalita delle penisola che porterà fra due settimane fino al traguardo conclusivo di Milano, nel quale un ciclista alzerà il tanto agognato ‘Trofeo senza fine’. Dopo le fatiche della tappa silana della 103ª edizione, quella che ha colorato di rosa il percorso da Mileto a Camigliatello Silano, i ciclisti sono partiti quest’oggi da Castrovillari alla volta del traguardo di Matera.

La 6ª tappa del Giro d’Italia avrà un significato speciale per un corridore in particolare, Domenico Pozzovivo. Il ciclista della NNT Pro Cycling, seppur calabrese d’adozione, è nato a Policoro in provincia di Matera, sede dell’arrivo odierno. Il percorso del Giro quest’oggi si snoda su strade che conosce molto bene: frazione iniziale mossa all’interno del Parco Nazionale del Pollino, poi pianeggiante una volta superato il Lago di Monte Cotugno, nel finale brevi saliscendi che portano fino agli 800 metri di rettilineo finale. A San Severino Lucano e Craco-Peschiera i 2 traguardi volanti, GPM di 3ª categoria la salita di Milotta.

Il grandi favoriti per il successo di tappa, vista la conformazione del percorso, potrebbero essere le ruote veloci del gruppo che però tengono bene sugli strappi di saluta: l’arrivo di Matera sarà simile a quello di Agrigento, duro e complicato, e sicuramente vedremo Peter Sagan alla ricerca della sua prima affermazione nel Giro d’Italia 2020, a sfidare ancora una volta Diego Ulissi e Michael Matthews, ma chissà che spinto dal calore della sua gente, nelle strade di casa sua, Domenico Pozzovivo non possa sorprendere tutti. Del resto, per l’uomo bionico che corre con 20 viti nel braccio dopo il terribile incidente del 2019, nulla è impossibile.