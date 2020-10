Ancora un graffio azzurro sul Giro d’Italia! Volata pazzesca di Diego Ulissi: messo in riga anche Sagan ad Agrigento

4 Ottobre 2020 16:30

Diego Ulissi vince la seconda tappa del Giro d’Italia 2020: il ciclista italiano trionfa ad Agrigento dopo una pazzesca volata nella quale batte anche uno specialista come Peter Sagan

Dopo il successo di Filippo Ganna nella prima tappa del Giro d’Italia 2020 sul traguardo di Palermo, lo spettacolo della Corsa Rosa continua ad attraversare la Sicilia nella seconda frazione da Alcamo ad Agrigento. Ancora una volta le braccia alzate al cielo al traguardo sono quelle di un italiano. All’arrivo in quel di Agrigento è di Diego Ulissi il sorriso più bello: il ciclista della UAE Emirates trionfa dopo una splendida volata nella quale riesce a mettersi, di forza, davanti ad uno specialista come Peter Sagan. Terzo posto per Mikkel Frolich Honore. Per Ulissi, che ringrazia Valerio Conti per l’ottimo lavoro svolto nei momenti più caldi al momento di preparare la volata, è il 7° successo di tappa al Giro d’Italia. Dopo una prova opaca nella prima tappa di ieri, probabilmente dovute alle complicate condizioni meteo (vento e alte temperature) Vincenzo Nibali si migliora chiudendo in top 10° classificandosi all’ottavo posto.