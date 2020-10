Giro d’Italia 2020 – Visconti, questa volta è tutto vero: il siciliano è la nuova maglia azzurra! [CLASSIFICA]

18 Ottobre 2020 17:42

Prova straordinaria per Giovanni Visconti nella 15ª tappa del Giro d’Italia 2020: il ciclista siciliano ottiene la maglia azzurra di miglior scalatore

La 15ª tappa del Giro d’Italia 2020 regala grandi sorprese. C’è gloria per Tao Geoghegan Hart, vincitore sul traguardo di Piancavallo, così come per Wilco Kelderman che accorcia su Joao Almeida in classifica generale. Può sorridere anche un ciclista italiano. Non stiamo parlando nè di Vincenzo Nibali nè di Domenico Pozzovivo, protagonisti in negativo di una giornata nella quale avrebbero potuto fare bene in salita, ma di Giovanni Visconti. Al termine della tappa odierna, il ciclista siciliano ha ottenuto la maglia azzurra del Giro d’Italia 2020, quella di miglior scalatore, che gli era sfuggita in maniera beffarda nella 9ª tappa, andata sulle spalle del portoghese Guerreiro.

La nuova classifica generale per la maglia azzurra del Giro d’Italia 2020:

1 Giovanni Visconti 118

2 Ruben Guerreiro 87

3 Filippo Ganna 48

4 Tao Geoghegan Hart 45

5 Jonathan Castroviejo 45

6 Jonathan Caicedo 40

7 Simon Pellaud 39

8 Wilco Kelderman 34

9 Matthew Holmes 32

10 Rohan Dennis 28