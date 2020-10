Giro d’Italia 2020 – Vincenzo Nibali premiato dal Club Panathlon di Messina per l’impegno verso i ciclisti siciliani

8 Ottobre 2020 20:55

Vincenzo Nibali premiato dal Club Panathlon di Messina: lo ‘Squalo’ riceve una targa in argento per l’incessante impegno profuso a favore della crescita dei ciclisti siciliani

In occasione della 4a tappa con arrivo a Villafranca Tirrena il Club Panathlon di Messina ha deciso di conferire un premio a Vincenzo Nibali “per l’incessante impegno a favore della crescita dei ciclisti siciliani“. Il premio, una targa in argento con il simbolo del Panathlon e la motivazione, e stato consegnato dal sindaco di Villafranca Tirrena Dott Matteo De Marco ai genitori di Vincenzo Nibali prima dell arrivo della tappa. Non si è potuto procedere alla regolare premiazione per i rigidi protocolli anticovid del giro che impediscono i contatti con i ciclisti. La famiglia Nibali, a nome del campione premiato, ha voluto ringraziare per il riconoscimento il Presidente del Club Panathlon di Messina, avv Nino La Rosa che era presente alla manifestazione unitamente al Past President e Vice Governatore Prof Ludovico Magaudda.