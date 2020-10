Giro d’Italia 2020 – Steven Kruijswijk positivo al Coronavirus: un altro big si ritira!

13 Ottobre 2020 10:03

Steven Kruijswijk fra i ciclisti trovati positivi al Coronavirus dopo i tamponi effettuati negli ultimi giorni: la stella del Team Jumbo-Visma abbandona il Giro d’Italia

Giro d’Italia, Kruijswijk positivo al Coronavirus – Il Coronavirus torna a mettere i bastoni fra le ruote al Giro d’Italia 2020. Negli ultimi due giorni, complice la prima giornata di riposo dell’edizione 2020, effettuata nella giornata di lunedì, sono stati effettuati dei tamponi a ciclisti e staff per valutarne le condizioni di salute. Dai risultati dei test effettuati sono state riscontrate 8 positività: 2 sono ciclisti, 6 membri dello staff. Fra i corridori è risultato positivo Steven Kruijswijk, leader della Jumbo-Visma, costretto a lasciare la corsa. Anche nel Team Sunweb è stata riscontrata una positività, ma l’identità del ciclista non è stata ancora svelata. Kruijswijk era considerato uno dei possibili favoriti al successo finale: il ciclista olandese occupava l’undicesima posizione in classifica con un ritardo di 1’24” dalla maglia rosa Joao Almeida.