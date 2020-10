Giro d’Italia 2020 – La sportività di Nibali: “credevo in Diego Ulissi, contento per Sagan”

4 Ottobre 2020 17:54

Vincenzo Nibali si migliora nella seconda tappa del Giro d’Italia 2020 ed elogia i colleghi: lo ‘Squalo’ spende belle parole per Diego Ulissi e Peter Sagan

Dopo una tappa d’esordio opaca nella cronometro di ieri, Vincenzo Nibali si migliora nella seconda frazione del Giro d’Italia chiudendo in top 10, precisamente in ottava posizione. Al termine della gara lo ‘Squalo’ si complimenta con Ulissi e Sagan, rispettivamente primo e secondo, commentando successivamente la propria condizione fisica: “sapevo che era un arrivo perfetto per le caratteristiche di Diego. Siamo amici e ci alleniamo insieme quasi tutti i giorni. Sono contento anche per Sagan. È una stagione strana, che ho riprogrammato come fossimo a gennaio. La Tirreno-Adriatico è stata la prima corsa a tappe a cui ho partecipato. Sono queste competizioni a darti condizione, resistenza, colpo di pedale. Quei giorni faticavo a recuperare, poi al Mondiale ho avuto segnali positivi. Centrare l’obiettivo al Giro sarà difficile, ma vado avanti, rimanendo concentrato e lavorando come sempre“.