Giro d’Italia 2020 – Simon Yates positivo al Coronavirus dopo la tappa di Brindisi: si ritira

Simon Yates è risultato positivo al Coronavirus dopo la tappa di Brindisi: il ciclista della Mitchelton-Scott si ritira dal Giro d’Italia 2020

Il Coronavirus irrompe nel Giro d’Italia 2020. La Mitchelton-Scott annuncia la positività di Simon Yates, suo ciclista di punta, risultato positivo al Covid-19 dopo la tappa di Brindisi corsa nella giornata di ieri. Un test rapido ne ha svelato la positività dopo che il ciclista ha accusato i primi sintomi, un secondo test l’ha poi confermata. Simon Yates si è ritirato dal Giro d’Italia 2020 mentre i suoi compagni di squadra, testati nelle ultime ore, sono risultati tutti negativi. “La salute di Simon rimane la nostra principale preoccupazione e, per fortuna, i suoi sintomi rimangono molto lievi e per il resto è in buona salute“, ha spiegato la Mitchelton-Scott in un comunicato.