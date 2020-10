Giro d’Italia 2020 – Sagan si perde ad Agrigento: un gruppo di ragazzi lo traina con la macchina [VIDEO]

5 Ottobre 2020 11:30

Peter Sagan si perde fra le strade di Agrigento: un gruppo di ragazzi lo vede e lo aiuta trainandolo con la propria auto

Peter Sagan è probabilmente il ciclista più amato al mondo grazie al suo straordinario talento abbinato ad un look da rockstar e una simpatia fuori dal comune. Il ciclista sloveno si è sempre comportato bene con i propri fan, dando vita a simpatici siparietti, scambi di battute e sorrisi. Per questo motivo quando nella giornata di ieri si è trovato in difficoltà per le strade della Sicilia è stato prontamente aiutato da un gruppo di ragazzi! Un video diventato virale sui social mostra un gruppo di ragazzi che intercettano il campione della Bora-Hansgrohe un po’ spaesato. Sagan spiega di essersi perso e i ragazzi lo trainano con la propria macchina, come fosse un’ammiraglia!