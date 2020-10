Giro d’Italia 2020 – L’amarezza di Sagan: “perso per un millimetro, vediamo quando avrò un po’ di fortuna”

6 Ottobre 2020 17:57

Peter Sagan apparso giù di morale dopo il secondo posto rimediato per un millimetro sul traguardo di Villafranca: il ciclista slovacco è in cerca di maggior fortuna

Secondo posto per Peter Sagan nella quarta tappa del Giro d’Italia 2020. Il ciclista slovacco è stato beffato sul traguardo da Arnaud Demare che ha posto la sua ruota davanti a quella della stella della Bora-Hansgrohe per un millimetro. Nel post tappa Sagan è apparso un po’ giù di morale: “qualche volta vinci per un millimetro, qualche volta perdi, devo fare complimenti alla mia squadra, hanno fatto bene il lavoro in salita. Per essere una quarta tappa va bene, vediamo alla prossima. Ci vuole anche fortuna, la sto cercando, vediamo quando la trovo“.