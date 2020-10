Giro d’Italia 2020 – Rossella Fiamingo svela: “ho imparato ad andare in bici sull’Etna. Nibali? Sono una sua grande fan!”

6 Ottobre 2020 14:36

Rossella Fiamingo ambasciatrice del Giro d’Italia 2020: la spadista azzurra si racconta fra la sua passione per la bici, la Sicilia e il tifo per Vincenzo Nibali

Sportive, bellissime e vincenti. Il Giro d’Italia 2020 ha scelto le sue ambasciatrici fra le campionesse dello sport italiano (e non solo), fra le quali spicca la siciliana Rossella Fiamingo, campionessa della scherma italiana. La spadista italiana, intervistata ai microfoni della ‘Rosea’, ha raccontato la sua passione per la bici nata nella splendida Sicilia e il suo tifo per Vincenzo Nibali: “aspettavo questo momento da un bel po’, sono una delle ambasciatrici insieme ad altre splendide ragazze, campionesse, è per me un onore. Seguirò tutto il Giro, non solo in Sicilia ma in tutta l’Italia. È bello riconoscere le mie strade, ieri ho seguito tutto il percorso fino all’Etna che è il mio posto preferito e dove ho imparato ad anadare in bicicletta, ho dei bei ricordi e spero che oggi vada tutto bene. Questo è un periodo di rinascita per tutti, non solo per lo sport. Vedo questa ripartenza fra gli sportivi e sono felice. Non vedo l’ora di ripartire anche io, purtroppo fino a gennaio non avrò gare. Mi sto allenando, prossima settimana ho un ritiro, ci stiamo tenendo pronti per le prossime gare, stiamo ripartenza. Nibali? Sono una sua grande tifosa, soprattutto perché l’ho conosciuto al Quirinale tanti anni fa e dall’ora seguo tutte le sue emozioni. La bici? Niente allenamento, la utilizzo per diletto nel weekend”.