Giro d’Italia 2020 – I risultati dei tamponi: positivi un ciclista e un membro dello staff

20 Ottobre 2020 09:14

Effettuata una nuova tornata di tamponi al Giro d’Italia 2020: prima dell’inizio della terza settimana sono risultati positivi un ciclista e un membro dello staff

Giro d’Italia 2020: i risultati dei tamponi – In conformità con il protocollo sanitario del Giro d’Italia 2020, sviluppato in accordo con le “Regole per la ripresa della stagione ciclistica su strada nel contesto della pandemia di coronavirus” dell’UCI (Union Cycliste Internationale) e in linea con le misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute della Repubblica italiana, tutte le squadre (corridori e staff) sono state sottoposte ai test PCR tra il 18 e 19 ottobre.

Sono stati effettuati 492 test: