Giro d’Italia 2020 – I risultati dei tamponi: positivi al Coronavirus due ciclisti e 6 membri dello staff [INFO e DETTAGLI]

13 Ottobre 2020 09:43

Dai tamponi effettuati durante il primo giorno di riposo del Giro d’Italia 2020 sono state riscontrate 8 positività al Coronavirus: 2 sono ciclisti, 6 membri dello staff

Giro d’Italia 2020, 8 positivi al Coronavirus – In conformità con il protocollo sanitario del Giro d’Italia, sviluppato in accordo con l’UCI (Union Cycliste Internationale) e in linea con le misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute della Repubblica italiana, tutte le squadre (corridori e staff) sono state sottoposte ai test nei giorni 11 e 12 ottobre.

Sono stati effettuati 571 test: