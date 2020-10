Giro d’Italia 2020 – Il riscatto di Sagan: “ho vinto dando spettacolo. Digiuno di vittorie? Termina quando…”

13 Ottobre 2020 18:07

Peter Sagan vince la 10ª tappa del Giro d’Italia 2020: il ciclista slovacco interrompe un lungo digiuno di vittorie durato oltre 1 anno

Finalmente Peter Sagan. Il ciclista della Bora-Hansgrohe ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia della sua carriera, trionfando in solitaria sul traguardo di Tortoreto, arrivo della 10ª tappa della Corsa Rosa. Sagan ha interrotto un digiuno lungo 461 giorni, arrivato dopo diverse beffe nel corso dell’attuale Giro d’Italia. Al termine della tappa il campione slovacco ha dichiarato: “finalmente ho vinto con il mio stile, dando spettacolo. Sono stato tutto il giorno in fuga, C’erano due atleti della Movistar, altrettanti della Ineos. Io ero solo, ma per fortuna avevo una buona gamba per rispondere agli attacchi e fare il numero in salita. L’ultima discesa sono stato attento a non cadere e negli ultimi chilometri in pianura sono andato a tutta per non farmi riprendere dal gruppo. Il digiuno di vittorie? Nella mia carriera l’ho già vissuto. Prima o poi il successo deve arrivare e capita proprio quando smetti di provarci troppo. Oggi è si è confermata questa teoria“.