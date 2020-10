Giro d’Italia, la nuova classifica generale dopo Piancavallo: Nibali scende in 7ª posizione, Pozzovivo è 8°. Adesso per la maglia rosa serve un’impresa

18 Ottobre 2020 16:58

Almeida mantiene la maglia rosa, Kelderman accorcia al secondo posto, Nibali e Pozzovivo perdono terreno: la classifica generale del Giro d’Italia 2020

Classifica generale Giro d’Italia 2020: Almeida in rosa, Kelderman recupera – La 15ª tappa del Giro d’Italia 2020, con la temuta e affascinante salita del Piancavallo, dà un netto scossone alla classifica generale della Corsa Rosa. Joao Almeida è riuscito a mantenere la maglia rosa ma ha visto ridursi notevolmente il suo distacco da Wilco Kelderman, distante appena 15”. Crollo inaspettato per Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo, scivolati rispettivamente a 3 minuti e 29 e 3 minuti e 50 dalla maglia rosa. Classifica molto corto nelle posizioni di vertice, con Joao Almeida che perderà ancora sulle grandi salite, ma per le due stelle del Sud Italia servirà un’impresa per provare a strappare il ‘Trofeo senza fine’ dalle mani di Wilco Kelderman, attualmente il grande favorito per il successo finale.

La nuova classifica generale del Giro d’Italia 2020:

1 Joao Almeida 59H27’38”

2 Wilco Kelderman 15”

3 Jai Hindley 02’56”

4 Tao Geoghegan Hart 02’57”

5 Pello Bilbao 03’10”

6 Rafal Majka 03’18”

7 Vincenzo Nibali 03’29”

8 Domenico Pozzovivo 03’50”

9 Patrick Konrad 04’09”

10 Fausto Masnada 04’12”