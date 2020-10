Giro d’Italia 2020 – La nuova classifica generale: Kelderman maglia rosa, Nibali si arrende allo Stelvio

22 Ottobre 2020 16:57

La nuova classifica generale del Giro d’Italia 2020: Kelderman strappa la maglia rosa ad Almeida, ma occhio a Hindley e Geoghegan Hart. Nibali si arrende allo Stelvio

Classifica Generale Giro d’Italia 2020: Kelderman in rosa – La 18ª tappa del Giro d’Italia 2020 cambia finalmente il volto della classifica generale. La salita estenuante del Passo dello Stelvio ha messo a dura prova i ciclisti, primo fra tutti Joao Almeida che ha lasciato la maglia rosa finendo addirittura 5° in classifica. Il nuovo leader della corsa è Wilco Kelderman che, pur soffrendo nel tratto finale della salita, è riuscito a conservare appena 12 secondi dal vincitore di tappa e compagno di squadra Jai Hindley, minaccia principale per l’olandese. Secondo al traguardo odierno e terzo a 15” secondi Tao Geoghegan Hart, altro candidato al successo finale. Abbandona definitivamente il sogno di arrivare sul podio Vincenzo Nibali (8° al oltre 5 minuti abbondanti) che arranca sulle pendenze dello Stelvio, incapace di mantenere il passo dei più giovani che lo precedeno.

La nuova classifica generale del Giro d’Italia 2020: