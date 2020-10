Giro d’Italia 2020 – Joao Almeida snobba Nibali: “ha grande esperienza, ma temo Kelderman e Fulgsang”

12 Ottobre 2020 17:16

Joao Almeida si chiama fuori dalla lotta per la vittoria del Giro d’Italia: l’attuale maglia rosa segnala Kelderman e Fuglsang come i grandi favoriti davanti a Nibali

Giorno di pausa al Giro d’Italia 2020, i ciclisti ne approfittano per rilasciare qualche dichiarazione ai media. Particolarmente importanti quelle della giovane maglia rosa, Joao Almeida, che ha ammesso di non essere ancora pronto per vincere la Corsa Rosa. Il ciclista portoghese ha indicato due nomi come possibili favoriti, ‘snobbando’ Nibali: “non credo di poterlo vincere, mi manca l’esperienza necessaria. Basta un giorno storto come è capitato nel 2018 a Yates e salta tutto. Quale obiettivo mi renderebbe felice? Già lo sono. Penso di poter resistere in maglia rosa fino a Piancavallo, poi si vedrà. Avversari più pericolosi? Direi Kelderman e Fuglsang. Ho visto bene anche Nibali nella prima settimana e Vincenzo ha più esperienza di tutti, quindi alla distanza potrebbe emergere… ma in questo momento quei due hanno qualcosa in più, secondo me“.