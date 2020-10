Giro d’Italia, nel maltempo di Roccaraso è trionfo portoghese: Guerriero vince la tappa e prende la maglia azzurra, Almeida salva la maglia rosa e resta leader

11 Ottobre 2020 16:24

Ruber Guerreiro vince la 9ª tappa del Giro d’Italia 2020 davanti a Castroviejo e Bjerg. Fulgsang e Pozzovivo recuperano su Nibali: Joao Almeida ancora in maglia rosa

Il Giro d’Italia entra nel vivo con la 9ª tappa, la prima sulle grandi montagne dell’Appennino. Il tappone odierno, 208 km da San Salvo a Roccaraso, ha messo a dura prova la resistenza dei ciclisti fra avverse condizioni meteo e le importanti asperità di giornata. Testa a testa finale sul traguardo di Roccaraso con Guerreiro che nei 100 metri finali ha staccato Castroviejo prendendosi il successo di tappa. Completa il podio Bjerg. Il ciclista portoghese ottiene anche la maglia azzurra di miglior scalatore beffando Giovanni Visconti. In ottica classifica generale Vincenzo Nibali (16°) perde qualche secondo sullo strappo finale, non adatto alle sue doti, ma non compromette la sua classifica pur pagando 14” da Fulgsang e Kelderman, 11′ da Majka e 8′ da Pozzovivo. Il ciclista lucano, calabrese d’adozione, si dimostra ancora una volta in grande forma nonostante le scorie del grave infortunio che si porta dietro. Il nativo di Policoro ha rosicchiato qualche secondo sull’ex compagno Nibali e sembra essere l’unico in grado di poter dire la sua nelle salite più toste che decideranno il podio conclusivo del Giro d’Italia 2020. Il leader della corsa resta sempre il portoghese Joao Almeida che mantiene la maglia rosa seppur con grande difficoltà.